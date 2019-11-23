На Винничине полицейский убил мужчину за отказ стать понятым

В Винницкой области сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) передали в суд дело старшего оперуполномоченного сектора криминальной полиции Киевского отделения Винницкого отдела Главного управления Национальной полиции области, который подозревается в убийстве человека за отказ быть понятым. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Расследование установило, что правоохранитель предложил гражданину стать понятым при изъятии боеприпасов. Получив отказ, полицейский ударил мужчину кулаком в лицо. Пострадавший упал и ударился головой об асфальт. В результате полученных травм он скончался в больнице, не приходя в сознание.

По факту было открыто дело по ч. 3 ст. 365 УК Украины (превышение служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа, что привело к тяжким последствиям). В случае доказательства вины полицейскому грозит от 7 до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать ряд должностей на срок до 3 лет.

Ранее стало известно, что во Львовской области следователь Нацполиции устроил смертельное ДТП. Правоохранитель за рулем автомобиля Daewoo превысил скорость и наехал на бетонное ограждение на обочине дороги. В этой аварии погиб пассажир авто.

Напомним, 9 ноября в Кропивницком сотрудник полиции совершил наезд на пешехода. От полученных травм мужчина скончался.

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Источник: korrespondent.net