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23. 11. 2019

Госдеп: Мы вспоминаем невинных жертв Голодомора

В Государственном департаменте США заявили, что США вместе со всем миром вспоминают жертв Голодомора и в очередной раз подтвердили приверженность демократии, процветанию и суверенитету Украины. Об этом говорится в заявлении Госдепа, передает Голос Америки.

Пресс-секретарь Государственного департамента США Морган Ортагюс заявила: "Мы объединяемся по всему миру, чтобы вспомнить невинных жертв Голодомора и подтвердить нашу приверженность демократии, процветанию и суверенитету Украины".

В Госдепе заявили, что Голодомор - одна из самых жестоких трагедий 20 столетия.

"Путем умышленного захвата украинской земли, урожая и принудительной коллективизации, Советский союз привел к масштабному голоду, смертям и принес чрезвычайные человеческие страдания… Хотя эта ужасная трагедия была одной из самых жестоких в 20 веке, Советскому союзу не удалось сломить дух украинского народа".

Ранее сообщалось, что Украине отмечают День памяти жертв Голодоморов. По всей территории Украины будут приспущены государственные флаги. Ограничено проведение мероприятий развлекательного характера.

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Источник: korrespondent.net
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