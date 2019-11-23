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23. 11. 2019

Под посольством РФ в Киеве прошла акция

В Киеве активисты собрались у посольства России по случаю Дня памяти жертв Голодомора, как и в других городах, где есть российской диппредставительства. Об этом сообщает Объединение добровольцев, которые были соорганизаторами акции.

В частности, акции прошли в Киеве, Львове, Одессе и Харькове.

Cмотрите фотогалерею: Под посольством РФ в Киеве прошла акция

"Во всех украинских городах, где есть дипломатические представительства Российской Федерации, бойцы и активисты Объединения добровольцев, а также представители "Всемирного Движения Патриотов Украины" пришли под стены посольства и консульств, чтобы напомнить россиянам, кто же виноват в смертях миллионов украинцев. Они принесли с собой плакаты с надписями "Голодомор 1932-1933. Помним. Отомстим" и "Тогда их мог спасти хлеб - теперь нас спасет память", - говорится в сообщении организации.

Ранее сообщалось, что Украине отмечают День памяти жертв Голодоморов. По всей территории Украины будут приспущены государственные флаги. Ограничено проведение мероприятий развлекательного характера.

Госдеп: Мы вспоминаем невинных жертв Голодомора

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Источник: korrespondent.net
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