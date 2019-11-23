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23. 11. 2019

СБУ задержала организаторов продажи угля из "ЛДНР"

Следователи СБУ задержали организатора схемы по реализации угля, незаконно добытого на временно оккупированных территориях Донбасса, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что организаторы схемы зарегистрировали в Украине ряд коммерческих структур. Через эти предприятия дельцы поставляли на подконтрольную территорию Украины продукцию, добытую на захваченных сепаратистами угольных шахтах, расположенных на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей. При этом так называемые "налоги" они платили в бюджеты псевдореспублик.

В Украину продукция поступала, как якобы добытая на территории России. В дальнейшем дельцы по поддельным документам реализовывали уголь украинским ТЭЦ и в страны ЕС.

Следователями Главного следственного управления СБУ под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры одному из участников нелегального бизнеса объявлено о подозрении в совершении, преступления предусмотренного ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины. Принимаются меры по привлечению других фигурантов уголовного производства к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что СБУ заявила о блокировке нелегальной добычи угля на Донбассе. Помимо убытка государству на 8 млн грн, добыча угля создала угрозу оползней и протекания подземных вод.

Напомним, что ранее в двух областях обнаружили нелегальную добычу полезных ископаемых. В Черновицкой области два предприятия незаконно добывали гравий, а в Черкасской области кирпичный завод добывал полезные ископаемые, ставя под угрозу безопасность местных жителей.

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Источник: korrespondent.net
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