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23. 11. 2019

Глава ПриватБанка попал в реанимацию – нардеп

У председателя правления ПриватБанка Петра Крумханзла "произошел инфаркт", сообщает народный депутат от Слуги народа Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

"У предправления Приватбанка Крумханзла в тренажерном зале случился инфаркт. Находится в реанимации в состоянии средней тяжести, в общей палате на 6 коек", - отметил Дубинский.

 
t.me/dubinskypro
 

В то же время, пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга в комментарии УНН относительно таких данных заявил: "У нас нет такой информации".

Он также добавил, что Крумханзл находится за границей: "Он сейчас вообще за границу выехал".

Источник: korrespondent.net
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