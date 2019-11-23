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23. 11. 2019

В Кении произошел оползень, десятки погибших

В результате оползней в Кении погибли по меньшей мере 36 человек, в частности семеро детей.
Об этом сообщает Sky News.

"По меньшей мере 36 человек погибли в результате оползней после сильного дождя, вызвавшего наводнение в Кении", - говорится в сообщении.

Некоторые из жертв погибли в результате оползня в деревне Такмал в Центральном округе Покот. Одиннадцать из них находились в одном доме.

По словам министра внутренних дел Фреда Матианги, в деревнях Паруа и Тапач на юге Покот погибло семь детей.

Как отмечает издание, округ Западный Покот, который граничит с Угандой, пострадал от сильнейшего наводнения в Кении после сильного дождя в пятницу. Четыре моста были сметены потоками воды, и до самой пострадавшей деревни - Муйно - невозможно добраться.

Ранее сообщалось, что оползень убил почти 20 человек в Эфиопии. Его сход был спровоцирован сильными дождями.

Перед этим жертвами оползней стали около 80 человек в Китае и Мьянме.

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Источник: korrespondent.net
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