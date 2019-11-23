Как в фильме. Обнародовано видео учений с КОРДом

Национальная полиция Украина обнародовала видео учений полицейских Прикарпатья, которые отработали алгоритм действий при проведении спецопераций. Видео обнародовали в Facebook.

"Это вам не голливудский экшн, это наши полицейские. В полиции Ивано-Франковской области отработали алгоритм действий при проведении спецопераций Сирена, Гром и Заложник, - говорится в сообщении.

Учения, как отмечается, начались с сообщения о совершении разбойного нападения на водителя автомобиля. Сначала злоумышленники скрылись на машине с места происшествия, затем на одной из улиц города захватили заложника и забаррикадировались в заброшенном помещении.

"Конечно, "заложника" освободили, а "злоумышленников" задержали", - указали в полиции.

Добавим, на обнародованном видео видно, что в учениях принимают участие полицейские в форме спецподразделения КОРД.

Ранее сообщалось, что под Винницей спецназ освободил заложника. Бойцы подразделения КОРД освободили жителя Калиновки, которого несколько часов удерживали двое мужчин.

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Источник: korrespondent.net