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23. 11. 2019

Дуров извинился за масштабный сбой в работе Telegram

Создатель Telegram Павел Дуров принес извинения пользователям мессенджера, которые в пятницу столкнулись с проблемой отправки сообщений. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Вчера с 13:00 до 14:00 по Гринвичу около 15% пользователей, которые были онлайн, испытывали проблемы с подключением к Telegram. Это в основном затронуло пользователей из Германии, Ирака, Узбекистана, России, Украины, Казахстана и Белоруси. Мы приносим извинения за каждое сообщение, которое мы не смогли доставить в течение этого часа", - написал он.

Дуров отметил, что число пользователей Telegram продолжает расти со скоростью 50% ежегодно.

"Такой быстрый темп роста, к сожалению, все еще сопровождается некоторыми проблемами. Мы стремимся сделать нашу платформу максимально надежной. Мы гордимся тем, что, даже несмотря на некоторые попытки нарушить его доступность (например, DDoS атака из Китая в июне), с каждым годом Telegram становится все менее склонным к таким проблемам", - говорится в сообщении.

В пятницу в работе мессенджера Telegram произошел глобальный сбой, свидетельствуют данные сервиса Downdetector. С проблемами с использованием мессенджера в РФ столкнулись жители Москвы, Петербурга. За рубежом Telegram стал недоступен в ряде городов Украины, в частности, в Киеве, Одессе и Харькове. Проблемы с мессенджером также возникли в Беларуси, Узбекистане, Германии, Франции, Великобритании.

Напомним, в 2018 году в работе Tеlegram произошел масштабный сбой. О проблемах с подключением и отправкой сообщений заявляют пользователи более десяти стран.

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Источник: korrespondent.net
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