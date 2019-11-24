Лента RSS
Подписаться на ленту
24 ноября 2019, воскресенье, 02:09
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,27
24. 11. 2019

Пенс прибыл в Ирак с необъявленным визитом


Вице-президент США Майк Пенс в субботу, 23 ноября, прибыл с необъявленным визитом в Багдад, сообщает пресс-служба правительства Ирака.

Пенс обсудил с премьер-министром Ирака Аделем Абд-Махди массовые народные протесты, проходящие в стране.

В ходе разговора стороны обсудили укрепление двусторонних отношений, перспективы сотрудничества, а также последние события в Ираке, усилия правительства, реформы, направленные на удовлетворение требований демонстрантов.

В ходе своего визита Пенс также посетил американскую военную базу Айн аль-Асад.

По данным посольства США в Багдаде, о цели визита не сообщалось.

Напомним, антиправительственные протесты продолжаются в Ираке с 1 октября. Активисты выступают против коррумпированных элит, недостаточных мер по борьбе с безработицей, а также неэффективного сектора государственных услуг. Число жертв в ходе протестов в стране превысило 300 человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- Ты пойми, всех денег на свете не заработать, отдохни.
- Да мне хотя бы на еду.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.