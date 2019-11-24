Пенс прибыл в Ирак с необъявленным визитом



Вице-президент США Майк Пенс в субботу, 23 ноября, прибыл с необъявленным визитом в Багдад, сообщает пресс-служба правительства Ирака.

Пенс обсудил с премьер-министром Ирака Аделем Абд-Махди массовые народные протесты, проходящие в стране.

В ходе разговора стороны обсудили укрепление двусторонних отношений, перспективы сотрудничества, а также последние события в Ираке, усилия правительства, реформы, направленные на удовлетворение требований демонстрантов.

В ходе своего визита Пенс также посетил американскую военную базу Айн аль-Асад.

По данным посольства США в Багдаде, о цели визита не сообщалось.

Напомним, антиправительственные протесты продолжаются в Ираке с 1 октября. Активисты выступают против коррумпированных элит, недостаточных мер по борьбе с безработицей, а также неэффективного сектора государственных услуг. Число жертв в ходе протестов в стране превысило 300 человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net