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24. 11. 2019

Данные 1,2 млрд пользователей оказались в Сети


Информация о 1,2 млрд пользователей социальных сетей Facebook, Twitter, LinkedIn и сервиса Github оказалась в открытой базе данных, сообщает Wired со ссылкой на эксперта по кибербезопасности Винни Тройя.

По его словам, в Сеть попали сведения из профилей. В их числе – 50 млн номеров телефонов и записи из истории трудоустройства.

В базе данных не было паролей аккаунтов или номеров банковских карт. Чья это база данных – неизвестно, файл находится на сервисе Google Cloud. Его наименование указывает на компанию People Data Labs. Однако основатель фирмы Шон Торн сказал, что они не пользуются сервисом.

Тройя обратился в ФБР и рассказал о базе данных. Уже через несколько часов она была заблокирована.

Напомним, в марте 2018 года Facebook оказался в центре скандала, когда стало известно об утечке данных 87 млн пользователей Facebook через компанию Cambridge Analytica. 1 июля Конгресс США сообщил, что Facebook делился данными пользователей с 52 компаниями.

Утечка в Facebook: взломаны были 29 млн аккаунтов

Основатель компании Марк Цукерберг в Конгрессе США и Европарламенте признал ошибку и принес извинения за утечку данных.

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Источник: korrespondent.net
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