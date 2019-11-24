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24. 11. 2019

Парламент Боливии принял закон о новых выборах президента


Палата депутатов парламента Боливии одобрила закон о проведении новых выборов президента.

"Палата депутатов единогласно одобрила законопроект Об особом и переходном режиме для проведения всеобщих выборов", – говорится в сообщении в Twitter палаты депутатов

По результатам предыдущего голосования победил Эво Моралес, который уехал из страны на фоне протестов. Итоги октябрьских выборов аннулируются.

Моралесу запрещается участие в новых выборах. По новому закону нельзя участвовать в процедуре людям, которые занимали пост президента два раза подряд. Документ передали на подпись временному президенту Боливии.

Напомним,управлявший Боливией в течение 14 лет Эво Моралес решил покинуть пост и уехать из охваченной митингами и беспорядками страны.

Позже политик назвал произошедшее в Боливии государственным переворотом. Власти Мексики предоставили ему политическое убежище.

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Источник: korrespondent.net
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