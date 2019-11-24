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24. 11. 2019

Джулиани заявил о наличии компромата на Байденов


Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что у него есть компромат на семью бывшего вице-президента США Джо Байдена. 
 
По его словам, речь идет о документах о семье Байденов, в которых содержится информация о "четырех десятилетиях их зарабатывания денег при использовании служебного положения".
 
"Если я исчезну, они незамедлительно будут опубликованы", – написал Джулиани в Twitter, отметив, что данные документы хранятся в его сейфе.
 
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп рассказал, почему поручил своему личному адвокату работать над политикой в отношении Украины.

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Источник: korrespondent.net
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