Джулиани заявил о наличии компромата на Байденов

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что у него есть компромат на семью бывшего вице-президента США Джо Байдена.
По его словам, речь идет о документах о семье Байденов, в которых содержится информация о "четырех десятилетиях их зарабатывания денег при использовании служебного положения".
"Если я исчезну, они незамедлительно будут опубликованы", – написал Джулиани в Twitter, отметив, что данные документы хранятся в его сейфе.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп рассказал, почему поручил своему личному адвокату работать над политикой в отношении Украины.
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Источник: korrespondent.net