Итоги 23.11: Отъезд миссии МВФ и транс-марш

В Киеве произошла потасовка на Транс-марше
В центре Киева состоялся Транс-марш, посвященный Международному дню памяти трансгендерных людей, погибших из-за трансфобии. Рядом с активистами вышли и противники марша памяти трансгендерных людей, которые пытались прорвать кордон полиции, защищавший проведение марша. В результате произошли столкновения, нескольких противников задержали правоохранители.
Миссия МВФ уехала из Украины без результата
Миссия Международного валютного фонда завершила работу в Украине. Также миссия заявила о существенном прогрессе Украины в последние несколько месяцев на пути реформ.
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что работа с МВФ по новой программе еще продолжается. Министерство финансов подтвердило прогресс и согласование многих параметров будущей программы с МВФ.
Moody's улучшило прогноз Украины до позитивного
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service улучшило прогноз рейтингов правительства Украины со "стабильного" на "позитивный", подтвердив долгосрочные рейтинги эмитента и приоритетных необеспеченных кредитов Украины на уровне "Caa1".
Зеленский почтил память жертв Голодомора
В Украине отметили День памяти жертв Голодоморов. По всей территории страны были приспущены государственные флаги и ограничено проведение мероприятий развлекательного характера.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не сможет забыть и простить преступление Голодомора, виновником которого был сталинский режим.
"Эти потери сопоставимы с нашими потерями во Второй мировой войне. Мы украинцы и нам все по силам, но есть две вещи, которых мы никогда не сможем – не сможем это забыть, не сможем это простить", - сказал глава государства.
Уровень нефти в Черном море оказался в 157 раз выше нормы
Уровень загрязнения воды нефтепродуктами в Черном море возле Одессы из-за аварии танкера Delfi уже превышает допустимые концентрации почти в 160 раз.
Ситуация не является критической, но жителям рекомендуют отказаться от купания в море. Из-за шторма пока невозможно прекратить утечку нефтепродуктов из танкера.
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Источник: korrespondent.net
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