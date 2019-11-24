Итоги 23.11: Отъезд миссии МВФ и транс-марш



В Киеве произошла потасовка на Транс-марше

В центре Киева состоялся Транс-марш, посвященный Международному дню памяти трансгендерных людей, погибших из-за трансфобии. Рядом с активистами вышли и противники марша памяти трансгендерных людей, которые пытались прорвать кордон полиции, защищавший проведение марша. В результате произошли столкновения, нескольких противников задержали правоохранители.

Миссия МВФ уехала из Украины без результата

Миссия Международного валютного фонда завершила работу в Украине. Также миссия заявила о существенном прогрессе Украины в последние несколько месяцев на пути реформ.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что работа с МВФ по новой программе еще продолжается. Министерство финансов подтвердило прогресс и согласование многих параметров будущей программы с МВФ.

Moody's улучшило прогноз Украины до позитивного

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service улучшило прогноз рейтингов правительства Украины со "стабильного" на "позитивный", подтвердив долгосрочные рейтинги эмитента и приоритетных необеспеченных кредитов Украины на уровне "Caa1".

Зеленский почтил память жертв Голодомора

В Украине отметили День памяти жертв Голодоморов. По всей территории страны были приспущены государственные флаги и ограничено проведение мероприятий развлекательного характера.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не сможет забыть и простить преступление Голодомора, виновником которого был сталинский режим.



"Эти потери сопоставимы с нашими потерями во Второй мировой войне. Мы украинцы и нам все по силам, но есть две вещи, которых мы никогда не сможем – не сможем это забыть, не сможем это простить", - сказал глава государства.

Уровень нефти в Черном море оказался в 157 раз выше нормы

Уровень загрязнения воды нефтепродуктами в Черном море возле Одессы из-за аварии танкера Delfi уже превышает допустимые концентрации почти в 160 раз.

Ситуация не является критической, но жителям рекомендуют отказаться от купания в море. Из-за шторма пока невозможно прекратить утечку нефтепродуктов из танкера.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net