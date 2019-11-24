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24. 11. 2019

Перемирие на Донбассе: восемь обстрелов за сутки

В течение суток сепаратисты на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня. Украинские военные не понесли потери. Об этом в воскресенье, 24 ноября сообщает пресс-центр ООС.

Отмечается, что противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

Три обстрела позиций ВСУ зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север, у населенного пункта Южное. Огонь вели из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток враг совершил пять обстрелов:

- дважды у Песков - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

- два раза вблизи Водяного - из автоматических гранатометов, стрелкового оружия и РПГ;

- неподалеку Верхнеторецком - из крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов.

Потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие обстрелов не было.

С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования из крупнокалиберных пулеметов вели прицельный огонь в районе Тарамчука. Обстрел продолжался более получаса. Потерь со стороны сил ООС не зафиксировано.

Напомним, за сутки 22 ноября на Донбассе один боец ВСУ погиб, еще один ранен.

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Источник: korrespondent.net
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