Коболев намерен дать показания против Джулиани

Генеральный директор НАК Нафтогаз Андрей Коболев готов дать показания в ходе федерального расследования в США против личного адвоката президента США Руди Джулиани. Об этом Коболев заявил в эксклюзивном интервью Time.

"Высока вероятность того, что меня будут приглашать для дачи показаний по этому делу. Если меня вызовут, я буду готов явиться и дать показания", - сказал Коболев.

На вопрос, готов ли он предоставить прокурорам информацию о Джулиани или о его помощниках Игоре Парнасе и Льве Фрумане, Коболев ответил: "И то, и другое. Все связано".

Запланированные закрытые показания Коболева, о которых ранее не сообщалось, могут пролить свет на недавние утверждения руководителей энергетических служб США и Украины о том, что Парнас и Фруман пытались использовать свои связи с Джулиани и администрацией Трампа для замены руководства Нафтогаза, которое выступало против их попыток заключить выгодную газовую сделку в Украине.

Федеральные прокуроры в Нью-Йорке расследуют деятельность Джулиани на предмет нарушения им законодательства о финансировании избирательных кампаний и незаконном лоббировании. Расследование связано с делом против двух соратников Джулиани - Игоря Фрумана и Льва Парнаса. В прошлом месяце им предъявили подозрение о нарушении законов о финансировании избирательных кампаний.

Двое помощников Джулиани не признают себя виновными в незаконном финансировании кампаний для продвижения своих деловых интересов.

Джулиани опроверг обвинения в нарушениях и настоял, что он не связан с газовой компанией Global Energy Producers, принадлежащей Фруману и Парнасу.

"У меня нет личного интереса к какому-либо бизнесу в Украине, включая этот бизнес", - сказал Джулиани в интервью журналу на прошлой неделе.

Сообщалось, что минувшей весной Фруман и Парнас, стремясь заключить газовое соглашение, также помогли Джулиани оказать давление на украинское правительство, чтобы оно начало расследование в отношении политического конкурента президента Трампа, бывшего вице-президента Джо Байдена.

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Источник: korrespondent.net