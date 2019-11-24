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24. 11. 2019

Взаимоотношения США с Кремлем зависят от минского процесса - Госдеп

В Вашингтоне заявили, что улучшение отношений между Белым домом и Кремлем зависит от приверженности Москвы минским соглашениям по урегулированию военного конфликта на востоке Украины, а также от отказа России от попыток подорвать "демократические процессы" США. Об этом в субботу, 23 ноября, сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

Заместитель госсекретаря США и вероятный новый посол США в России Джон Салливан заявил об этом в ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Политики встретились в субботу, 23 ноября, в японской Нагое в рамках встречи министров иностранных дел стран "большой двадцатки".

Помимо этого, Салливан и Лавров обсудили "широкий круг региональных и двусторонних вопросов", включая такие проблемы международной безопасности, как обстановка в Северной Корее и Сирия, а также сотрудничество в борьбе с терроризмом и стратегическая безопасность.

Джон Салливан получил одобрение комитета Конгресса США на должность посла в России.

Ранее сообщалось, что ЕС ожидает от Путина "значимых шагов" на нормандской встрече.

Напомним, Владимир Зеленский назвал темы, которые намерен поднять на саммите нормандской четверки в Париже.

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Источник: korrespondent.net
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