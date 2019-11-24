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24. 11. 2019

Зеленский показал, как строился мост на Донбассе

Президент Владимир Зеленский в воскресенье, 24 ноября, опубликовал видео строительства моста в Станице Луганской. Соответствующий ролик появился в воскресенье, 24 ноября.

На видео в ускоренном темпе показано, как последние месяцы велись работы по строительству моста, который соединяет территорию Луганской области с "ЛНР".

"Мост в Станице Луганской - не только переправа. Это символ единства Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, Зеленский 20 ноября открыл восстановленный мост в Станице Луганской. Он сообщил, что танк проехать по мосту не сможет - мост слишком узкий для этого. Зато по нему может легко проехать скорая.

Ранее в президентском указе было сказано, что мост должен быть открыт до 27 ноября, но ремонт удалось завершить раньше срока.

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Источник: korrespondent.net
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