Лента RSS
Подписаться на ленту
24 ноября 2019, воскресенье, 12:56
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,27
24. 11. 2019

Трое детей в Донецкой области отравились газом

В Донецкой области из частного жилого дома были госпитализированы трое детей с диагнозом острое отравление природным газом средней степени тяжести. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщила пресс-служба ДСНС Украины в Донецкой области.

Отмечается, что к спасателям сообщение об инциденте в селе Калиновка, Волновахского района Донецкой области поступило 23 ноября в 12:00.

Так, трое детей: 2006 года, 2015 года и 2016 рождения были госпитализированы в больницу Мариуполя с диагнозом острое отравление природным газом средней степени тяжести (состояние средней тяжести).

Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что во Львове двое детей отравились угарным газом. Пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

А в Киевской области ребенок погиб от отравления угарным газом. Мужчина, который присматривал за внучкой, был на улице, когда заметил, что из дома, где находился ребенок, идет дым.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Ты пойми, всех денег на свете не заработать, отдохни.
- Да мне хотя бы на еду.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.