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24. 11. 2019

США не меняли политику по Украине - Загороднюк

Украина ощущает неизменную поддержку США, несмотря на ситуацию с расследованием по импичменту. Об этом в интервью канадскому телеканалу CTV News рассказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"Украина имеет дело с многими людьми из Госдепа, Пентагона и т. д. - и все говорят, что эту ситуацию никоим образом не стоит рассматривать как признак изменения политики. Для нас очень важно, что американский народ и правительство - с нами в борьбе против России", - ответил Загороднюк на вопрос о влиянии расследования по импичменту в США на межгосударственные отношения.

Министр подчеркнул, что поддержка США основывается на совместных с Украиной ценностях, которые не претерпели изменений.

"Речь идет о ценностях свободного мира, верховенстве права и территориальной целостности, которые остались неизменными. Мы общаемся с сенаторами, дипломатами, военными - и все они утверждают, что поддержка основывается на ценностях и не может измениться за короткое время. Общая политика не претерпела изменений, мы абсолютно уверены на этот счет", - отметил Загороднюк.

В то же время он признал, что Украина предпочла бы "не быть в свете софитов этих новостей".

Пресс-служба Минобороны также сообщает о встрече Загороднюка с сенаторами Тимом Кейном и Ангусом Кингом, в ходе которой американские политики заверили в дальнейшей поддержке Украины в противостоянии гибридным угрозам со стороны России. Речь, в частности, шла о давлении на Россию из-за строительства Северного потока-2.

Ранее в Госдепе заявили, что взаимоотношения США с Кремлем зависят от выполнения Россией  минских договоренностей.

Как известно, в США процедуру импичмента инициировали, когда выяснилось, что в ходе июльского разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп попросил его начать расследование против Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. На фоне скандала рейтинг президента США упал до 38%.

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Источник: korrespondent.net
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