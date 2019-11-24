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24. 11. 2019

Сегодня в Польше состоится финал детского Евровидения

Финальный концерт Детского Евровидения 2019 состоится в воскресенье, 24 ноября, в 17 часов по киевскому времени на Арене Гливице в польском городе Гливице на юге страны.

В конкурсе Евровидение примут участие представители 19 стран, в том числе и участница от Украины София Иванько, которая выступит под 13 номером.

Победителя Детского Евровидения будут определять путем сложения баллов, которые получат конкурсанты от национальных жюри (трое профессиональных музыкантов и двое детей) и во время онлайн-голосования, которое будет проходить в два этапа. Во время первого, который длится с 21 часа пятницы до 17 часов в воскресенье на сайте junioreurovision.tv участники онлайн-голосования могут выбрать от трех до пяти композиций, которые им понравятся больше всего. При этом можно проголосовать за участника Евровидения из своей страны.

Второй этап онлайн-голосования состоится сразу после финального концерта в воскресенье и продлится всего 15 минут. После этого произойдет подсчет баллов и объявляет победителя конкурса.

Как сообщалось, в финал украинского нацотбора детского Евровидения 2019 вышли 10 артистов.

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Источник: korrespondent.net
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