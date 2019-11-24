В Гонконге на фоне протестов проходят местные выборы

В Гонконге в воскресенье, 24 ноября, на фоне антиправительственных протестов проходят выборы депутатов районных советов. Перед избирательными участками наблюдаются длинные очереди желающих проголосовать.

По данным гонконгских властей, только за первые два часа явка втрое превысила показатель 2015 года. Порядок на улицах и около избирательных участков обеспечивают служащие полиции.

Сторонники демократических реформ надеются, что высокая явка послужит предупреждением правительству Гонконга. Они призвали прийти на выборы и объявили о приостановке протестов против прокитайских местных властей. Активисты также распространили в социальных сетях призывы не ставить голосование под угрозу.

Право участвовать в голосовании имеют свыше 4 млн жителей - почти на 400 тысяч человек больше, чем в 2015 году. Им предстоит избрать 452 депутатов в 18 округах.

С июня в Гонконге проходят многотысячные акции протеста. Их участники первоначально выступали против планов правительства разрешить выдачу предполагаемых правонарушителей властям Китая. Позднее протестующие стали требовать проведения демократических реформ, введения всеобщего избирательного права и отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лам. Кроме того, демонстранты призывают к независимому расследованию случаев полицейского насилия на прежних акциях.

Специальный административный район Гонконг (Сянган) является частью Китая с 1997 года. До 2047 года Гонконгу гарантированы широкие специальные права, среди которых - свобода прессы, собраний и выражения мнений.

Напомним, на прошлой неделе в Гонконге прошли массовые задержания студентов.

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Источник: korrespondent.net