В Чили почти 300 протестующих получили травмы глаз

В Чили в результате применения силовиками резиновых пуль во время столкновений с участниками антиправительственных акций пострадали более 280 человек, сообщает Telesur.

"За время антиправительственных акций протеста меньшей мере 280 чилийцев получили травмы глаз вследствие того, что правоохранители стреляли им в лицо, и это рекордное количество травмированных согласно мировой статистике", - говорится в сообщении.

По информации издания, полиция Чили применяет резиновые пули, несмотря на официальный запрет их использования, за исключением экстремальных ситуаций.

Накануне, 23 ноября, 127 человек пострадали в ходе протестов. Об этом в воскресенье сообщило Agence France-Presse со ссылкой на полицию. По ее данным, среди пострадавших были как сотрудники органов правопорядка, так и гражданские лица. Протестующие во время выступлений поджигали здания и нападали на полицейские участки.

По данным СМИ, с начала акций протеста против политики президента Себастьяна Пиньеры арестованы более 17 тысяч человек, а 950 задержанных до сих пор находятся в следственных изоляторах.

Как сообщалось, уже более месяца чилийцы протестуют против социального и экономического неравенства, а также против политической элиты. Масштабные демонстрации против чилийского правительства начались в Сантьяго 14 октября с 30-процентное повышение стоимости проезда в метро. Нынешний кризис является крупнейшей в Чили с момента возвращения страны к демократии в 1990 году.

Ранее сообщалось, что в Чили во время акции протеста ограбили банк почти на 190 тысяч долларов.

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Источник: korrespondent.net