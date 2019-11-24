Лента RSS
Подписаться на ленту
24 ноября 2019, воскресенье, 14:29
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,27
24. 11. 2019

В Конго разбился пассажирский самолет, есть жертвы

В Демократической Республике Конго произошло крушение пассажирского самолета, на борту которого находились 17 человек, известно о погибших. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщает Reuters.

Отмечается, что пассажирский самолет авиакомпании Busy Bee разбился в городе Гома на востоке страны. Авария самолета, который должен был выполнить рейс в город Бени, произошла при взлете.

По данным офиса губернатора провинции Северный Киву, в результате авиакатастрофы погибли несколько человек, однако точное количество погибших и пострадавших сейчас устанавливается. Авиакомпания Busy Bee пока не комментирует ситуацию.

Авиакатастрофы в Конго происходят довольно часто. Это связано с низкими стандартами безопасности и плохим обслуживанием самолетов. Всем коммерческим авиаперевозчикам ДР Конго, включая Busy Bee, запрещено работать в Евросоюзе.


Напомним, в октябре в ДР Конго разбился транспортный президентский Ан-72. Президента на борту не было.

А в прошлом году в Конго неудачно сел самолет с российскими пилотами.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- Ты пойми, всех денег на свете не заработать, отдохни.
- Да мне хотя бы на еду.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.