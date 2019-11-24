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24. 11. 2019

Президент опубликовал фото из спортзала

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 24 ноября, опубликовал в Instagram фото с утренней тренировки в спортзале.

"Утро. Мы. Спорт. Здоровье. Всем хорошего монинга (утра)", - подписал фото глава государства.

На фото Зеленский сфотографирован рядом с тренажерами.

 
 
 
 
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Ранок. Ми. Спорт. Здоров’я !!!! Всім гарного монінга!!!

Допис, поширений Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Напомним, сегодня утром Зеленский также опубликовал ролик, на котором в ускоренном темпе было показанор строительство моста в Станице Луганской.

А накануне Зеленский с супругой возложили свечи памяти к мемориалу жертв Голодомора.

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Источник: korrespondent.net
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