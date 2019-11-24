Возвращение кораблей: адвокат рассказал, куда пропали личные вещи моряков

В России заявили, что некоторые личные вещи украинских моряков на захваченных в Керченском проливе кораблях "сгнили из-за влажности". Об этом сообщил адвокат украинских моряков Николай Полозов в эфире одного из украинских телеканалов.

Полозову рассказали, что корабли около 10 месяцев находились фактически без присмотра.

"Как мне объяснили следователи, из-за влажности и условий содержания - корабли были без присмотра - часть вещей, которая там осталась, была очень сильно повреждена... Проще говоря, некоторые предметы одежды сгнили. Поэтому они не стали их отдавать, а уничтожили", - рассказал Полозов.

По его словам, после проведения "следственных действия" и изъятия оборудования корабли стояли у пограничного мола в Керчи.

Ранее Полозов сообщал, что оборудование и вооружение с захваченных кораблей сняли еще зимой и приобщили к делу как вещдоки.

Наопмним, командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что россияне "угробили" корабли, поэтому они идут на буксире, а не своим ходом.

Позже появился список снятого с кораблей оборудования.

В ФСБ заявили, что передали корабли в "нормальном состоянии", а их могли "угробить" сами украинцы за время перехода из Крыма.

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Источник: korrespondent.net