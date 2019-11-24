Лента RSS
Подписаться на ленту
24 ноября 2019, воскресенье, 16:08
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,27
24. 11. 2019

Епфаний: ПЦУ может отмечать Рождество 25 декабря

Православная церковь Украины может официально отмечать Рождество по новому, григорианскому, календарю – то есть, 25 декабря вместо привычного 7 января (по юлианскому календарю). Об этом интервью одному из украинских телеканалов сказал предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

Он напомнил о том, что большинство поместных православных церквей празднуют Рождество по григорианскому календарю. Украина также может перейти на эту традицию.

"Большинство Поместных Православных Церквей празднуют Рождество по новому, григорианскому календарю. И мы это можем делать в будущем, если это будет воспринимать украинский народ. Если христиане в Украине начнут праздновать Рождество 25 декабря, вскоре можно будет и говорить об изменениях в церкви", - сказал митрополит Епифаний.

Он отметил, что такие изменения возможны если найдут поддержку в обществе.

"Если церковь увидит, что большинство православных христиан в Украине готовы воспринять это, хотят праздновать именно по новому стилю, тогда не возникнет никаких проблем", – сказал он.

При этом Епифаний не взялся допустить, сколько времени нужно, чтобы перейти на новый календарь.

Напомним, с 2017 года Рождество по Григорианскому календарю, которое отмечается 25 декабря, в Украине официально является выходным днем.

Ранее сообщалось, что Епифаний получил премию за защиту прав человека Athenagoras Human Rights Award.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

- Ты пойми, всех денег на свете не заработать, отдохни.
- Да мне хотя бы на еду.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.