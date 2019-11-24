Озвучена сума из бюджета на одного депутата в 2020 году

Верховная Рада 14 ноября приняла свою смету на 2020 год, она составила 2 млрд 37 млн 360 тысяч 700 гривен, о чем стало известно на сайте парламента.

Таким образом, на содержание одного нардепа пойдет 344,9 тыс. гривен.

Из этой суммы компенсация проезда по территории Украины для одного депутата в год составляет 90 тыс. гривен - это 7,5 тыс. в месяц, сообщает гражданская сеть Опора.

Командировки помощников депутатов в избирательные округа обойдутся в 8 тыс. гривен за 10 месяцев, то есть 800 грн в месяц.

На содержание помещений в избирательных округах планируется потратить 2 тыс. гривен в год или 167 грн в месяц, еще 670 грн в год – это расходы, связанные с организацией встреч с избирателями.

В общем, если говорить о расходах не в пересчете на одного депутата, то в смете на 2020 год заложены чуть большие суммы, чем за 2018 и 2019 годы. Для прошлого года парламент не принимал отдельную смету, а пользовался принятым документом для 2018 года.

Для осуществления законотворческой деятельности парламента в 2020 году предусмотрено 1,4 млрд гривен. В эту сумму входит оплата труда, закупка товаров, оплата услуг (кроме коммунальных) и др. Если сравнивать с предыдущими двумя годами, то сумма расходов выросла чуть более, чем на 30 млн гривен. Так, в сметах 2018 и 2019 на эти расходы были заложены по 1,12 млрд гривен.

Наомним, замспикера парламента и нардеп от Слуги народа Руслан Стефанчук вернет государству деньги за компенсацию жилья.

Еще сообщалось, что нардепы получили больше 3 млн гривен компенсации на жилье.

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Источник: korrespondent.net