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24. 11. 2019

Озвучена сума из бюджета на одного депутата в 2020 году

 
Верховная Рада 14 ноября приняла свою смету на 2020 год, она составила 2 млрд 37 млн 360 тысяч 700 гривен, о чем стало известно на сайте парламента.
 
Таким образом, на содержание одного нардепа пойдет 344,9 тыс. гривен.
 
Из этой суммы компенсация проезда по территории Украины для одного депутата в год составляет 90 тыс. гривен - это 7,5 тыс. в месяц, сообщает гражданская сеть Опора.
 
Командировки помощников депутатов в избирательные округа обойдутся в 8 тыс. гривен за 10 месяцев, то есть 800 грн в месяц.
 
На содержание помещений в избирательных округах планируется потратить 2 тыс. гривен в год или 167 грн в месяц, еще 670 грн в год – это расходы, связанные с организацией встреч с избирателями.
 
В общем, если говорить о расходах не в пересчете на одного депутата, то в смете на 2020 год заложены чуть большие суммы, чем за 2018 и 2019 годы. Для прошлого года парламент не принимал отдельную смету, а пользовался принятым документом для 2018 года.
 
Для осуществления законотворческой деятельности парламента в 2020 году предусмотрено 1,4 млрд гривен. В эту сумму входит оплата труда, закупка товаров, оплата услуг (кроме коммунальных) и др. Если сравнивать с предыдущими двумя годами, то сумма расходов выросла чуть более, чем на 30 млн гривен. Так, в сметах 2018 и 2019 на эти расходы были заложены по 1,12 млрд гривен.
 
Наомним, замспикера парламента и нардеп от Слуги народа Руслан Стефанчук вернет государству деньги за компенсацию жилья.
 
Еще сообщалось, что нардепы получили больше 3 млн гривен компенсации на жилье.

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Источник: korrespondent.net
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