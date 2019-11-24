Глава Генштаба назвал шаги для возвращения Крыма

Начальник Генштаба Руслан Хомчак рассказал в Брюсселе, как можно вернуть аннексированный Крым в состав Украины, передает Укринформ.

По его словам, это возможно лишь при условии международной солидарности, при этом Запад должен понимать, для чего именно РФ захватила Крымский полуостров.

Отвечая на вопрос об отношении западных партнеров к ситуации вокруг Крыма, Хомчак отметил, что "вопрос Крыма" никогда не будет считаться закрытым.

"Крым - это Украина, и ни в коем случае нельзя об этом забывать. Вернуть Крым можно только вместе, чтобы вы (Запад) нам помогли, чтобы ваши бизнесмены туда не ехали. Чтобы вы понимали - Крым России нужен вовсе не как место для отдыха россиян", - подчеркнул Хомчак.

Он утверждает, что "Крым рассматривается как российская база, мощная, которая должна "кошмарить" всю Европу и северную Африку, и дать им, россиянам, возможность господствовать уже в Средиземном море".

"Я не ошибся - именно в Средиземном море", - сказал начальник Генштаба.

Напомним, Украина потребует от РФ более миллиарда компенсации за имущество в Крыму. Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net