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24. 11. 2019

В Слуге народа высказались о прожиточном минимуме

 
Народный депутат от Слуги народа Роксолана Пидласа рассказала, каким должен быть прожиточный минимум в Украине, передает в воскресенье, 24 ноября, Обозреватель.
 
По ее словам, данный показатель не должен быть меньше 3500 гривен.
 
"Думаю, что 3500 – это уже более реальные цифры. Но это тоже не та сумма, на которую человек может поддерживать достойный уровень жизни", - заявила нардеп.
 
При этом он указала, что это тот минимум, без которого человек не сможет жить, и признала, что на нынешние 1936 гривен невозможно прожить. Кроме того, она заявила, что на данный момент прожиточный минимум не смогут повысить из-за того, что он является базой для расчета соцвыплат.
 
"К прожиточному минимум привязано огромное количество социальных выплат. А в бюджете ограниченное количество средств на социальные выплаты. К сожалению, оно не может быть больше, чем сейчас", - объяснила политик.
 
Также она отметила, что для изменения ситуации необходимо пересмотреть формулу расчета социальных выплат и только после этого можно будет поднять формальный прожиточный минимум.
 
Напомним, прожиточный минимум в Украине вдвое "отстает" от реального.
 
Стоит отметить, что Федерация профсоюзов Украины считает, что прожиточный минимум в 2020 году должен быть не менее 5,6 тыс. грн, а минимальная зарплата не менее 7,3 тыс. грн. 

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Источник: korrespondent.net
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