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24. 11. 2019

В Днепре прохожие устроили самосуд над живодером

 
В Днепре в субботу, 23 ноября, трое молодых людей вычислили мужчину, который стрелял из пневматического пистолета по бездомным животным и решили устроить самосуд, передает Обозреватель.
 
Как сообщил очевидец происшествия Стас Самойленко, трое молодых людей выследили, кто стреляет по котам и собакам из пневматического оружия, затем отобрали у обидчика животных пистолет и превратили его в мишень.
 
"Целились в ноги и область паха, но на их же счастье есть только несколько попаданий в мягкие ткани ног и ягодиц. Мужчина отказался обращаться в полицию, а также отказался от помощи в сопровождении домой", - сообщил очевидец.
 
Автор поста также акцентирует на том, что самосуд мог закончиться плачевно. Но очевидцам удалось разборонить враждующие стороны.
 
Ранее в Киеве проломили голову догхантеру.
 
Еще ранее под Киевом задержали супругов с трупами собак и котов в багажнике.

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Источник: korrespondent.net
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