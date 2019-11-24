Лента RSS
Подписаться на ленту
24 ноября 2019, воскресенье, 19:05
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,27
24. 11. 2019

У Зеленского рассказали о планах по декоммунизации

 
Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский рассказал о своем видении процесса декоммунизации в Украине, передает в воскресенье, 24 ноября, НВ. 
 
"Прежний закон о декоммунизации мы будем выполнять. Это первое. Но я считаю, что жизнь сложнее, чем декоммунизация. И наша задача не изменить таблички, а поменять образ мышления", - рассказал он.
 
Еще министр подчеркнул, что выступает за то, чтобы "расширить рамку", которая была искусственно создана.
 
"Это рамка первой половины 20 века и какого-то пантеона людей с этой рамки. Наша история намного богаче, разнообразнее и сложнее чем такие простые прочтения. И интереснее", - добавил Бородянский.
 
Напомним, в рамках декоммунизации в Одессе демонтировали барельеф маршалу Жукову.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

- Ты пойми, всех денег на свете не заработать, отдохни.
- Да мне хотя бы на еду.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.