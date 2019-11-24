Появились фото и видео крушения самолета в Конго

В сети появились фото и видео с места падения самолета на жилые дома в Демократической Республике Конго, сообщает в воскресенье, 24 ноября, ВВС.
Как известно, в результате крушения пассажирского самолета на жилые дома погибли по меньшей мере 24 человека
Небольшой пассажирский самолет упал на жилые дома в городе Гома на востоке Демократической Республики Конго. Самолет Dornier-228 принадлежал частному перевозчику Busy Bee, он потерпел крушение примерно через минуту после взлета.
Smoke rises from the wreckage of a small plane which crashed on takeoff into a densely populated area of Goma in the Democratic Republic of Congo pic.twitter.com/31BXU7qrG0
— AFP news agency (@AFP) 24 ноября 2019 г.
На борту самолета находились 17 пассажиров и два члена экипажа. Жертвами авиакатастрофы стали также четыре жителя домов, на которые упал самолет. Еще два человека спаслись до взрыва самолета.
Напомним, в октябре в ДР Конго разбился транспортный президентский Ан-72. Президента на борту не было.
А в прошлом году в Конго неудачно сел самолет с российскими пилотами.
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Источник: korrespondent.net