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24. 11. 2019

На Херсонщине чиновник умер прямо на рабочем месте

 
В Херсонской области прямо на рабочем месте 22 ноября скончался заместитель председателя Горностаевского района Александру Шуму, о чем сообщили на сайте райгосадминистрации.
 
Отмечается, что мужчина умер на 46-ом году жизни. 
 
"Несмотря на то, что скорая помощь приехала оперативно, спасти мужчину не удалось. Его сердце остановилось за считанные минуты. Коллеги умершего говорят, что он никогда не жаловался на проблемы со здоровьем и не обращался к врачам. Как выяснилось уже после его смерти, у мужчины были серьезные проблемы с сердцем", – пишут журналисты.
 
Похороны чиновника состоялись 23 ноября.
 
Шум проработал в Горностаевской РГА дольше 20 лет – он занимал различные должности с 1997 года, но замглавы РГА стал в 2006 году. Недавно он вернулся на рабочее место после длительного отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.
 
Напомним, при крушении самолета погиб экс-министр Тарас Кутовой.
 
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Источник: korrespondent.net
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