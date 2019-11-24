В ЕС решили, как распределить беженцев

В Евросоюзе впервые активировали принятый в сентябре новый механизм распределения беженцев, сообщает в воскресенье, 24 ноября, Сегодня.

Новый механизм применят в отношении 213 беженцев, которых спасли волонтеры судна Ocean Viking в Средиземном море.

На борту судна находились 213 мигрантов, которых спасли представители организации Врачи без границ и SOS Mеditerranеe в Средиземноморье. Всем мигрантам разрешили высадиться в сицилийском городе Мессина. Теперь их распределят между странами ЕС, которые согласились принять участие в новом механизме.

Кроме того, в субботу итальянская береговая охрана спасла более 140 мигрантов, которые плыли на судне, которое перевернулось вблизи острова Лампедуза. По словам спасенных мигрантов, около 20 человек с этого судна пропали без вести, сейчас их разыскивают сотрудники европейской пограничной службы.

Напомним, в ЕС раскрыли группировку, перевозившую мигрантов в грузовиках.

Также сообщалось, в Британии задержали перевозчика 15 нелегалов.

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Источник: korrespondent.net