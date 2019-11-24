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24. 11. 2019

Появилось видео момента аварии с Кулебой

 
В сети появилось видео момента дорожно-транспортного происшествия с участием уполномоченного президента по правам детей Николая Кулебы.
 
Авария случилась под Киевом на перекрёстке Одесская трасса-Чабаны. Столкнулись микроавтобус и авто Тойота, в котором был омбудсмен. Тойота после удара врезалась в отбойник. Чиновник ехал с двумя детьми, которые были без детских кресел. Он пересек дорогу на красный, из-за чего и случилась авария. 
 
В результате ДТП оба водителя и двое пассажиров (из них один ребенок) второго транспортного средства получили телесные повреждения (госпитализированы). 
Напомним, Николай Кулеба попал в аварию 24 ноября. Он со своим ребенком в тяжелом состоянии.
 
Еще сообщалось, что под Киевом произошло два ДТП, есть жертвы.

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Источник: korrespondent.net
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