На Волыне пьяный водитель попал в ДТП убегая от патрульных

На Волыни пьяный водитель убегая от патрульных попал в ДТП, сообщает в воскресенье, 24 ноября, пресс-служба полиции области.

По информации правоохранителей, патрульные в Камень-Каширском обнаружили автомобиль Mercedes, который двигался, нарушая правила дорожного движения. Когда копы подали сигнал остановиться, мужчина начал убегать.

"Во время преследования правонарушитель совершил дорожного-транспортного происшествие, в которых был поврежден полицейский автомобиль. Злоумышленника правоохранители остановили и задержали в селе Клитицк этого же района. За рулем оказался ранее судимый 32-летний житель райцентра. Автомобиль злоумышленника поместили на арест площадку", – говорится в сообщении.

На правонарушителя составили шесть административных материалов, в том числе и за управление транспортом пьяным.

За неоднократное пьяное вождение мужчину уже лишали водительских прав.

Напомним, гололед на Львовщине вызвал массовые ДТП.

Еще сообщалось, что под Черниговом водитель насмерть сбил школьницу.

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Источник: korrespondent.net