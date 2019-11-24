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24. 11. 2019

В Испании перехватили лодку с двумя тоннами кокаина

 
В Испании правоохранители перехватили в воскресенье, 24 ноября, подводную лодку, на борту которой было обнаружено более двух тонн кокаина, сообщает El Pais.
 
По данным издания, субмарина была задержана в водах автономного сообщества Галисия.
 
По предварительным данным, она прибыла из Колумбии.
 
Отмечается, что в результате инцидента были задержаны не менее двух человек.
 
В настоящее время полиция устанавливает все подробности данного дела.
 
Ранее во Франции сотрудники полиции конфисковали в Гавре на севере страны 680 килограммов кокаина, который был доставлен из Бразилии.
 
Еще ранее на побережье Франции выбросило 150 килограммов кокаина. В полиции считают, что наркотики попали в воду с перевозившей их яхты, которая затонула в шторм.

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Источник: korrespondent.net
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