В Испании перехватили лодку с двумя тоннами кокаина

В Испании правоохранители перехватили в воскресенье, 24 ноября, подводную лодку, на борту которой было обнаружено более двух тонн кокаина, сообщает El Pais.

По данным издания, субмарина была задержана в водах автономного сообщества Галисия.

По предварительным данным, она прибыла из Колумбии.

Отмечается, что в результате инцидента были задержаны не менее двух человек.

В настоящее время полиция устанавливает все подробности данного дела.

Ранее во Франции сотрудники полиции конфисковали в Гавре на севере страны 680 килограммов кокаина, который был доставлен из Бразилии.

Еще ранее на побережье Франции выбросило 150 килограммов кокаина. В полиции считают, что наркотики попали в воду с перевозившей их яхты, которая затонула в шторм.

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Источник: korrespondent.net