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24. 11. 2019

ДТП с Кулебой: сын чиновника впал в кому

 
Стало известно о состоянии попавшего в аварию уполномоченного президента по правам ребенка Николая Кулебы и двоих его сыновей.
 
Как стало известно, самые тяжелый травмы получил старший сын Тимофей.
 
По словам Сергея Косяка, чиновник получил травмы различной степени тяжести, но после аварии находился в сознании, а вот его дети пострадали сильнее.
 
"А вот дети находятся в тяжелом состоянии. У Елисея перелом таза, челюсти, ушибы разной степени, Тимофей в коме, врачи борются за жизнь", - говорится в сообщении в Facebook.
 
Стоит отметить, что у Кулебы всего четверо детей – Тимофей, Елисей, Давид и дочка Лия.
 
Напомним, что 24 ноября уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в реанимацию после тяжелого дорожно-транспортного происшествия. 
 
Позже в Сети опубликовали видео аварии с чиновником.

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Источник: korrespondent.net
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