Стало известно, какое место заняла украинка на детском Евровидении

В Польше в Гливице в воскресенье, 24 ноября, прошел финал конкурса Детское Евровидение 2019.

За победу в конкурсе боролись представители девятнадцати стран, а первое место одержала участница от Польши – Вики Габор с песней Superhero, что является беспрецедентным случаем за всю история конкурса среди юниоров. В прошлом году победу в нем одержала 14-летняя полька Роксана Венгель. Представительница Польши набрала 278 баллов. Юная исполнительница получила главный приз – хрустальный микрофон.

Участница от Украины София Иванько выступила под номером 13. Она исполнила авторскую песню The Spirit of Music ("Дух музыки"). В этом году Украина заняла 15 место.

Второе место с результатом 227 баллов завоевал Ержан Максим из Казахстана. Именно он долгое время лидировал на турнирной таблице во время обнародования голосов, однако получил меньшую поддержку от зрителей. Бронзовым призером стала испанка Мелани Гарсия.

Напомним, 24 ноября в Польше прошел финал детского Евровидения.

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Источник: korrespondent.net