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24. 11. 2019

Электронные водительские права появятся в декабре

 
Электронными водительскими правами можно будет пользоваться уже в декабре, о чем заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Радио Свобода, сообщается в воскресенье, 24 ноября.
 
 
"Приложение уже тестируется. То есть я его уже видел. Каждый день у нас есть встречи регулярные с нашими разработчиками, с нашей командой. То есть все на выходе. Мне кажется, что в первых числах декабря у нас будет уже все готово к релизу. Мы будем ждать хорошей возможности для того, чтобы провести такую ​​большую презентацию, чтобы многие люди об этом узнали. Я думаю, что это, возможно, на презентации "100 дней работы правительства". То есть это середина декабря. Но в начале декабря уже все будет готово", - сказал чиновник.
 
Федоров также сообщил, что уровень покрытия Украины интернетом доходит до 70%, и к 2022 году должен составлять 90-100%.
 
Еще сообщалось, что в Украине изменили правила выдачи водительских прав.
 
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Источник: korrespondent.net
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