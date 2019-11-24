Кулеба впервые прокомментировал ДТП

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба в своем Facebook впервые прокомментировал ДТП в результате которого он оказался в больнице вместе со своими сыновьями.

Чиновник поблагодарив всех за беспокойство и пожелания выздоровления.

"Спасибо всем, кто беспокоится о моем здоровье и здоровье моих детей. Сейчас я нахожусь в больнице вместе с сыновьями. На ваши вопросы отвечу вскоре. Спасибо за понимание. Спасибо вам за поддержку. Сейчас лучшей помощью для меня и детей будет ваша молитва", - написал он.

Отметим, что в комментариях пользователи пожелали Кулебе и его детям скорейшего выздоровления, однако некоторые указали на вопиющее нарушение детским омбудсменом ПДД, которое привело к ДТП.

Напомним, сын Николая Кулебы впал в кому после ДТП.

Еще сообщалось, что опубликовано видео момента ДТП с Кулебой.

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Источник: korrespondent.net