Названо количество жертв Голодомора в Украине

Во время Голодомора 32-33-х годов умерло 4,5 миллиона украинцев и это наибольшие потери среди союзных республик, передает Радио Свобода.

Всего жертвами голода стало 15 млн человек. Второй после Украины идет Россия, в основном это регион Кубань и Поволжье, в Казахстане погибших втрое меньше.

"Цифры впечатляют. Даже во время жестокой немецкой оккупации смертность на селе была втрое меньше. Засухи и неурожай случались и раньше, но никогда не погибало столько людей. Голод был искусственным, а массовая смертность – это следствие жестоких репрессий и реквизиций пищи. Так массово и быстро от естественного голода не погибали нигде и никогда в мире", – отметили авторы статьи.

Большинство украинцев умерло в 33 году. Наиболее смертоносным стал июнь. Пострадал в основном не юг, а центр страны – современные части Киевской, Полтавской, Черкасской областей. Наименьшее количество погибших в Донецкой и Черниговской областях.

"Черниговщина – труднодоступный, болотистый, и не слишком плодородный регион. Поэтому с коллективизацией там не спешили. Пищу можно было найти в лесах. Донецкая область – важнейший индустриальный центр всего СССР. От его стабильности зависело утверждение режима Сталина. В Киевской и Харьковской были самые большие обыски крестьянских усадеб", – подытожили в статье.

Напомним, в Украине каждую четвертую субботу ноября отмечается День памяти жертв голодомора. В 2019 этот день пришелся на 23 ноября.

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Источник: korrespondent.net