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25. 11. 2019

Умер украинский актер Давид Бабаев

В ночь с 23 на 24 ноября скончался народный артист Украины, актер театра русской драмы и комедии Леси Украинки, Давид Бабаев. Об этом сообщила пресс-служба театра в Facebook.

Отмечается, что Бабаев отдал сцене почти полвека − с 1972 года до последних дней жизни работал в театре имени Леси Украинки.

Он сыграл в более чем 50 спектаклях, среди которых Школа скандала, Госпожа министерша, Наполеон и корсиканка, Последняя любовь, Мнимый больной.

В театре подчеркнули, что особенной для актера была роль Гарри в Последней любви. Именно этот спектакль стал для него последним.

Давид Бабаев родился 14 июля 1943 года в Махачкале. В 1969 году окончил Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусств, в которой позже преподавал на кафедре разговорного жанра. 

Известен ролями в фильмах Богдан-Зиновий Хмельницкий, Улыбка зверя, Иллюзия страха, Роксолана, Игра всерьез, След оборотня, Сердца трех, Нос и других.

Напомним, 3 марта умер украинский актер Сергей Романюк. В апреле ушел из жизни Петр Бенюк − выдающийся актер театра и кино, народный артист Украины.

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Источник: korrespondent.net
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