Трамп заявил, что большинство американцев против импичмента

Президент США Дональд Трамп заявил, что три четверти американцев не поддерживают начатый Демократической партией процесс импичмента в отношении главы государства. Об этом он написал в Twitter 24 ноября.

"Теперь опросы показали очень серьезное несогласие с импичментом, особенно в колеблющихся (c мнением − ред.) штатах. 75% против 25%. Спасибо вам!" − подчеркнул американский лидер.

Polls have now turned very strongly against Impeachment, especially in swing states. 75% to 25%. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 24, 2019

Напомним, в сентябре в США разгорелся скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он стал поводом для объявления Палатой представителей Конгресса США о начале процедуры импичмента Трампа.

Как утверждают оппоненты американского лидера, Трамп во время беседы пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности в Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Американца в министры Украины. Слушания по импичменту Трампа

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Источник: korrespondent.net