Трамп заявил, что большинство американцев против импичмента

Президент США Дональд Трамп заявил, что три четверти американцев не поддерживают начатый Демократической партией процесс импичмента в отношении главы государства. Об этом он написал в Twitter 24 ноября.

"Теперь опросы показали очень серьезное несогласие с импичментом, особенно в колеблющихся (c мнением − ред.) штатах. 75% против 25%. Спасибо вам!" − подчеркнул американский лидер.

Polls have now turned very strongly against Impeachment, especially in swing states. 75% to 25%. Thank you!