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25. 11. 2019

"Народный мэр" Гороловки Матюха оказался украинским разведчиком

 
В Украину вернулся "народный мэр" Гороловки Эдуард Матюха, который более пяти лет провел на неподконтрольной территории Донбасса и оказался сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщила Телевизионная служба новостей 1+1.
 
Информацию о Матюхе подтвердил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.
 
"Действительно, Эдуард − это тот человек, который предоставлял необходимую информацию о реальной ситуации на оккупированных территориях", − заявил Скибицкий в эфире ТСН.
 
Напомним, в мае 2014 года Матюху выбрали в Горловке "исполняющим обязанности мэра", но он пробыл на посту недолгое время.
 
Сам Матюха подчеркнул, что ушел с должности так называемого мэра из-за искусственно созданного вокруг него конфликта между группировками сепаратистов. Он утверждает, что это и было его первой крупной задачей − поссорить их.
 
Впоследствии Матюха стал первым секретарем городского комитета "компартии" так называемой "ДНР". Как уверяет разведчик, он собрал инфрмацию о роли КПРФ в восстановлении новой российской империи.
 
По его словам, пророссийские непризнанные анклавы (Абхазия, Северная Осетия, Приднестровье, "ДНР" и "ЛНР") координируются Кремлем через Коммунистическую партию.
 
Кроме того, он заявил, что в прошлом году в Кремле рассматривался вопрос возобновления проекта Новороссия.

"Это были планы добытые мной. Это была военная операция о захвате Харьковской области, Одесской области и создании сухопутного коридора до полуострова Крым", − утверждает Матюха.

В Минобороны подчеркнули, что благодаря информации, добытой разведчиком, знают планы расширения вооруженной агрессии РФ.

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Источник: korrespondent.net
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