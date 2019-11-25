В Брюсселе прошел марш против насилия над женщинами

В Брюсселе прошли многотысячные манифестации накануне Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, отмечаемого 25 ноября. Об этом сообщило агентство Интерфакс-Украина.
По данным полиции, в акции приняли участие около десяти тысяч человек.
Марш организовала гражданская платформа Mirabal, объединяющая около сотни общественных организаций.
Участники манифестации требуют конкретизации применения в стране Стамбульской конвенции − международного соглашения Совета Европы против насилия в отношении женщин и насилия в семье.
Бельгия ратифицировала документ в 2016 году, но общественные организации считают, что его влияние в стране незначительно.
По ходу движения колонны манифеcтанты объявляли имена погибших от насилия женщин.
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Источник: korrespondent.net