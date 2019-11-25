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25. 11. 2019

Министр рассказал об интернет-покрытии Украины

 
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что уровень покрытия Украины интернетом доходит до 70%. Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода, которое было опубликовано 23 ноября.
 
Как подчеркнул Федоров, на сегодняшний день министерство проводит соответствующие исследования. 
 
"Регулятор нам дает данные, что на 62% покрыта страна. Но это не про мобильный, а про скоростной интернет. Но мы уже видим, когда начали погружаться и искать дополнительные источники исследований, что уже где-то к 70% доходим. Скоро опубликуем эти данные. Наша цель − на 90-100%", − отметил министр.
 
Федоров указал, что правительство планирует достичь 90% покрытия Украины интернетом уже до 2022 года.
 
Ранее сообщалось, что к концу третьего квартала 2019 года численность регулярных интернет-пользователей в Украине выросла на 7% – до 22,96 миллиона человек.
 
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Источник: korrespondent.net
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