Министр рассказал об интернет-покрытии Украины

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что уровень покрытия Украины интернетом доходит до 70%. Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода, которое было опубликовано 23 ноября.

Как подчеркнул Федоров, на сегодняшний день министерство проводит соответствующие исследования.

"Регулятор нам дает данные, что на 62% покрыта страна. Но это не про мобильный, а про скоростной интернет. Но мы уже видим, когда начали погружаться и искать дополнительные источники исследований, что уже где-то к 70% доходим. Скоро опубликуем эти данные. Наша цель − на 90-100%", − отметил министр.

Федоров указал, что правительство планирует достичь 90% покрытия Украины интернетом уже до 2022 года.

Ранее сообщалось, что к концу третьего квартала 2019 года численность регулярных интернет-пользователей в Украине выросла на 7% – до 22,96 миллиона человек.

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Источник: korrespondent.net