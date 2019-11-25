Трамп назначит посла США в Норвегии на пост главы ВМС

Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру посла США в Норвегии Кеннета Брейтуэйта на пост уходящего в отставку министра ВМС Ричарда Спенсера. Об этом американский лидер написал в Twitter 25 ноября.

"Адмирал, а сейчас посол в Норвегии Кен Брейтуэйт будет назначен мной на пост нового министра ВМС. Человек больших достижений и успеха, я знаю, что Кен проделает выдающуюся работу!", − отметил Трамп.

Президент США отметил, что был недоволен тем, как проходил суд над морским пехотинцем Эдвардом Галлахером.

"Поэтому служба министра Военно-Морского Флота Ричарда Спенсера была прекращена министром обороны Марком Эспером. Я благодарю Ричарда за его службу и преданность. Эдди уйдет в отставку мирно со всеми своими почестями, которые он заслужил...", − добавил Трамп.

Ранее стало известно, что глава Пентагона попросил об отставке министра ВМС США из-за его действий при рассмотрении спорного дела Галлахера. Эспер узнал, что Спенсер тайно предложил представителям Белого дома не вмешиваться в процесс против пехотинца в обмен на гарантии того, что Галлагер сможет уйти из армии с сохранением звания

Напомним, Галлагера обвиняют в совершении ряда военных преступлений во время службы в спецназе ВМС США. Командование ВМС намеревалось исключить военного из рядов вооруженных сил, в то время как президент встал на его защиту.

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Источник: korrespondent.net