У берегов Румынии затонуло судно, перевозившее тысячи овец

В Черном море у берегов Румынии 24 ноября перевернулось грузовое судно, на борту которого находились более 14 тысяч овец. Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что большое грузовое судно Queen Hind под флагом островного государства Палау, перевернулось утром в воскресенье. Инцидент произошел вскоре после того, как корабль покинул румынский порт Мидия.

Все 22 члена экипажа − граждане Сербии, были спасены.

На месте происшествия проводится операция по спасению овец в которой участвуют полиция, пожарные и румынская береговая охрана.

Небольшое количество животных, которые плавали в море спасли, однако, как полагают спасатели, многие овцы утонули.

Причины инцидента пока не известны. Как заявили власти, расследование будет проводиться после того, как завершится операция по спасению овец.

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Напомним, в ночь на 22 ноября в Одесском заливе потерпел крушение танкер. Из-за сильного шторма судно Delfi под флагом Молдовы сорвало с якоря и отнесло к берегу, где оно ударилось о волнорез и перевернулось.

Троих членов экипажа эвакуировали на берег. На месте аварии танкера зафиксировали ухудшение экологической ситуации.

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Источник: korrespondent.net