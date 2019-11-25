На местных выборах в Гонконге лидируют демократы − СМИ

В Гонконге на прошедших 24 нояюря выборах в окружные советы победу одерживают сторонники развития демократии. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на СМИ.

Отмечается, что по состоянию на 6.00 утра (00.00 по киевскому времени) понедельника, кандидаты от демократических сил получили в местных советах более 300 из 452 мест.

На предыдущих выборах четыре года назад демократы получили только около 100 мест.

Выборы в советы 18 округов Гонконга прошли при рекордной явке в 71,2%. Серьезных нарушений на избирательных участках, а также общественного порядка не зафиксировали.

Официальные данные о подсчете голосов пока не поступали.

Как пишет DW, всего в местных выборах принимали участие более тысячи кандидатов.

Эксперты указывают, что результат волеизъявления имеет в основном символическое значение, поскольку городской совет на самом деле не имеет реальной политической власти. Депутаты местного совета не могут принимать законы или важные решения. Они консультируют правительство Гонконга и вносят предложения об улучшении жизни в конкретных районах.

Однако победители местных выборов получают представительство в 1200-местном избирательном органе, который каждые пять лет выбирает главу правительства Гонконга.

До настоящего момента победу всегда одерживал кандидат, которого поддерживал официальный Пекин.

Напомним, с июня в Гонконге продолжаются массовые протесты. Первоначально их участники выступали против планов правительства внести изменения в закон об экстрадиции.

Позднее протестующие стали требовать проведения демократических реформ, введения всеобщего избирательного права и отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лам.

Кроме того, они призывают к независимому расследованию случаев полицейского насилия на прежних акциях.

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Источник: korrespondent.net